Johnny Reimar på Røde Kors Hjemmet

Der er fuld gang i aktiviteterne på Røde Kors Hjemmet i Sorø. Onsdag havde hjemmet besøg af sangeren og entertaineren Johnny Reimar, der underholdt med sine kendte sange. Reimer er især kendt for sit hit "Du burde købe dig en tyrolerhat".

Også i oktober kan beboerne opleve en anden af dansk populærmusiks legender, nemlig Dario Campeotto, der mandag den 18. oktober lægger vejen forbi og synger "Angelique" og flere andre af sine klassiske pophits.

- Ligesom andre plejehjem har vi efter corona-nedlukningen fået en sum penge fra staten til at forsøde livet for vores beboere, siger centerleder Janne Bremholm-Nielsen.

- Det er dejligt, at vi nu kan nu give dem nogle ekstra store oplevelser efter den hårde tid med truslen fra COVID-19, hvor beboerne var stærkt påvirkede af at være tvunget i isolation,.

Hun fortæller, at beboerne på hjemmet i de seneste måneder har fået oplevelser i hverdagen med underholdning af cirkusartister og danseoptræden. Desuden har hjemmet haft besøg af en isbil, ligesom beboerne har deltaget i ølsmagning og lyttet til forskellige former for musikalsk underholdning.

- Nu har vi igen muligheden for at leve op til vores værdier, hvor fokuserer på at skabe trivsel, nærvær, rummelighed, glæde og respekt for den enkelte. Alt sammen med øje for det gode liv for beboerne, siger Janne Bremholm.

- Det er fx tydeligt at mærke, at sang og musik øger livskvaliteten. Mange synger med og kommer til at mindes fordums gode stunder. Det er dejligt at opleve,.

Frem til jul har Røde Kors Hjemmet har et tæt aktivitetsprogram med mange flere oplevelser for beboerne.