Jørgen får det hele til at fungere i SIF-Fodbold

Formanden for Stenlille IF Fodbold blev årets idrætsleder. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det var fodboldlederen Jørgen Andersen fra Stenlille IF, der modtog året lederpris 2018, da Sorø Kommune onsdag aften holdt mesterskabs-arrangement i Sorø Hallen.

- En god leder går ofte forrest, når det er tid til at smøge ærmerne op, men en god leder er heller ikke bange for at træde et skridt til side og lade andre komme til med gode idéer, sagde borgmester Gert Jørgensen.

- Sådan er aftenens prismodtager. Han er en mand, der brænder ikke bare for sin sport, men også for sin klub. Han skaffer også nye trænere, når der er behov for det - han er eksempelvis lige skaffet en fra Rumænien.

Jørgen Andersen er en engageret leder, der gør et kæmpe stykke arbejde for klubben, stod der i indstillingen. Han gør meget for både store og små, og han gør det med glæde og et smil på læben.

Borgmesteren kunne føje til, at Jørgen arrangerer stævner, sørger for istandsættelser af klublokaler, arrangerer hyggeaftener med storskærm og fællesspisning og meget, meget mere.

Jørgen Andersen sagde med et glimt i øjet, at han var lidt utilfreds med, at klubben havde annulleret træningen for at være til stede i Sorø Hallen.

- Men det er nok så vigtigt at føje til, at det, jeg gør, kunne jeg ikke gøre uden alle de mennesker, der er lige så engagerede, som jeg er. I gør det fantastisk at være i fodboldklubben, sagde han.

