Joachim Clausen er landmand og har en svineproduktion på Ledbjerggård ved Nyrup. Han er netop blevet valgt til bestyrelsen i Gefion.

Joachim vil vise vejen til landbruget

Sorø - 17. marts 2018

Idyllen fornægter sig ikke i området ved Ledbjerggård tæt på Nyrup. Udsigten strækker sig langt og bølger både op og ned. Men det er også i en svineproduktion som den på Ledbjerggård, at grisene typisk får klippet halen af.

Det er dog et af de områder, som landmændene bør arbejde med for på den måde at forbedre landbrugets image. Det mener den 24-årige landmand Joachim Clausen, der ejer svineproduktionen på Ledbjerggård.

- Vi gør det for, at grisene ikke skal bide i hinandens haler. Men sådan ser man det ikke, hvis man kommer fra byen og ikke har kontakt til landbruget. Så må vi landmænd jo gøre alt for, at det kan lykkes at have grise med hele haler. Det handler om variation i stalden, og at der sker noget nyt for grisene hver dag, forklarer Joachim Clausen til DAGBLADET og Sjællandske.

Den unge landmand er netop blevet valgt som nyt medlem til bestyrelsen i Sjællands største landboforening Gefion.

Det skete efter et kampvalg på den ordinære generalforsamling. Her blev Niels Erik Jensen skubbet ud af bestyrelsen til fordel for Joachim Clausen.

Den nye dreng i klassen mener, at en forbedring af landbrugets image er en hovedopgave for ham og resten af landboforeningens bestyrelse.

- Jeg tror, landbruget er kommet for langt væk fra byen de sidste mange år. Det er ikke alle, der kender en landmand i dag, og det er heller ikke alle der ved, hvad vi går og laver. Vi landmænd skal være bedre til at skabe en fælles forståelse mellem land og by. Det giver for eksempel en udfordring med at skaffe arbejdskraft til landbruget. Inden for svineproduktion er der en del ledige job, siger Joachim Clausen.

Og en fælles forståelse skal opstå ved, at land og by bøjer sig mod hinanden, mener Joachim Clausen.

Derfor giver det mening, at landmændene arbejder på at minimere halekupering.

- Løsningen er, at vi åbner mere op. Vi skal have forståelse for, hvad folk på Amager tænker og for deres holdninger. Hvorfor synes de, at økologi er det bedste? Det skal vi have forståelse for og aktivt forandre os hele tiden, siger han.

På Ledbjerggård og den nærliggende Holmegård har Joachim Clausen 550 søer og producerer omkring 18.000 svin hvert år, som bliver solgt videre til slagtning.

Han ejer selv grisene i produktionen, mens han lejer sig ind i staldene og stuehuset hos sin far. Det er et af de første skridt til et generationsskifte.

Joachim Clausen bor på Ledbjerggård med sin kæreste Maria Møller og deres datter på 14 måneder.

Politik og bestyrelsesarbejde er ikke en fremmed verden for familien. Både kæresten og Joachim Clausens far, Rolf Clausen, er medlemmer af byrådet i Sorø Kommune for Venstre. Han er da også selv medlem af bestyrelsen i Venstre Sorøs vælgerforening.

Han ser dog ikke sin nye plads i Gefions bestyrelse som en partipolitisk post.

Til gengæld håber han, at han kan være med til at vise vejen frem i landbruget for andre unge.

- Det er vigtigt med en ny mand på et højere niveau i landbruget, så folk kan se, at det godt kan lykkes. Og så vi kan vise, at der er en fremtid for erhvervet. Jeg vil gerne give inspiration til andre unge ved at vise, hvad jeg har gjort, siger Joachim Clausen.

Bestyrelsen i landboforeningen Gefion består af 16 medlemmer.