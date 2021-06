Se billedserie Jes Pedersen og Louise Korsgaard kigger på firmaets hjemmeside. På tirsdag er det 25 år siden, Jes Pedersen åbnede eget firma kun med sig selv og en traktor. I dag er der 42 mand, 28 biler og 10 større og 12 mindre gravemaskiner. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Jes startede selv - nu er han chef for 42 ansatte

På tirsdag er det 25 år siden, at Jes Pedersen som 22-årig begyndte med en Mercedes-traktor og et par opgaver i København.

Sorø - 12. juni 2021

Det var egentlig ikke meningen, at det skulle blive så stort, men det skete bare hen ad vejen, fordi flere og flere opdagede at Entreprenør Jes Pedersen leverede varen og dermed ringede for at få udført opgaver.

- Jeg var egentlig ikke uddannet, da jeg begyndte, fortæller Jes Pedersen.

- Jeg havde lært tingene i praksis hos Egon Niemann, men da opgaverne greb om sig, måtte jeg tage uddannelsen til autoriseret kloakmester.

Familiefirma Ordrebogen fyldt et godt stykke ud i fremtiden. Lige nu er firmaet, der står for jord, kloak og beton, når der skal støbes grunde samt ind i mellem og belægning, i færd med at levere grunde til 100 boliger i Ballerup, 80 i Greve og 18 i Næstved - og mens avisen var på besøg, blev Jes Pedersen forespurgt, om han kunne være interesseret i at støbe 250 grunde i et nyt projekt.

- Vi arbejder over hele Sjælland og ofte i København, men vi var blandt andet også med ved Aldi-byggeriet i Sorø, udvidelsen af SuperBrugsen, og så har vi støbt mange grunde i nyudstykningerne på Frederiksberg, fortæller Jes Pedersen, der bedyrer, at firmaet ikke skal være større. Men nu må vi se.

Et familieforetagende kan man måske også godt bruge som betegnelse for firmaet, for Jes' mor sidder på kassen, mens hans far klargør, henter og bringer de tunge maskiner, og hans bedre halvdel står for at lave nye sager fra husfirmaerne klar til medarbejderne og beregne forbruget af isolering, jern, blokke med videre. Dertil kommer kvalitetssikring og hjemmesiden.

En alvorlig kolbøtte Om det var arbejdspresset, der var årsag, er aldrig bevist, men for seks år siden slog Jes' liv pludselig en kolbøtte af de mere alvorlige. Han blev i en alder af 42 år ramt af en blodprop i hjernen og blev slået helt tilbage, hvor man mister evnen til at tale og skrive.

Firmaets produktionschef, Martin Belli Jørgensen, gav den en skalle og det samme gjorde medarbejderne, mens chefen kæmpede sig tilbage til livet igen.

- Det var alvorligt, men jeg ville tilbage igen, og i dag har jeg næsten ingen mén, fortæller Jes Pedersen.

- Jeg ved ikke, hvad årsagen var, men jeg mener, at jeg er blevet bedre til at passe på mig selv og koble af.

Flere glæder i livet Medvirkende til »afkoblingen« er det, at Louise Korsgaard for halvandet år siden for alvor kom ind i Jes Pedersens liv. Forholdet gjorde ham også til bonusfar til to børn, så livet har nu fået endnu flere facetter.

- Jeg spiller stadig golf, selv om det ikke er så meget, som jeg godt kunne tænke mig, fortæller Jes Pedersen.

- Lions er jeg også stadig medlem af, mens et nyt aspekt i vores liv er de to sommerhuse, vi har købt på Læsø. Jeg blev inviteret op på øen af en, vi har udført en opgave for, og så forelskede vi os bare i øen

Sommerhusene bruger familien selv, men de udlejes også.

Jubilæet fejres med en reception hos Jes Pedersen, Brobyvej 89, 4180 Sorø tirsdag den 15. juni fra klokken 12.00-17.00.