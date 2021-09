Martin Belli og Jes Pedersen fra entreprenørvirksomheden modtager det synlige bevis på, at Jes Pedersen er en Succesvirksomhed. Det er erhvervskundechef Mogens Bjerre fra SparNord, der står for overrækkelsen. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Jes Pedersen hædret som Succesvirksomhed 2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Jes Pedersen hædret som Succesvirksomhed 2021

Entreprenørvirksomheden i Broby er en af de 16 vestsjællandske virksomheder, der markeres af SparNord og BDO.

Sorø - 28. september 2021 kl. 18:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Succesvirksomhed 2021 er en nye erhvervspris til mindre og mellemstore virksomheder, og bag kåringen står pengeinstituttet SparNord og revisionsvirksomheden BDO. Der er tale om »pålidelige virksomheder, der år efter år leverer solide resultater og høj vækst, og foregangsvirksomheder, der skaber udvikling lokalt og i dansk erhvervsliv«, som der står i baggrundsmaterialet. En forudsætning for valget er det, at virksomheden yder et særligt bidrag til vækst, velstand og succes i dansk erhvervsliv og har vækst i deres resultat før skat de seneste fem år

Mandag formiddag mødte erhvervskundechef i SparNord, Mogens Bjerre, op hos Jes Pedersen i Broby for at overrække den fornemme hæder.

- I alt er der i Danmark mere end 300.000 aktive virksomheder. Af dem kan kun et lille udsnit bryste sig af titlen som Succesvirksomhed, sagde han.

- Erhvervsprisen 'Succesvirksomhed' anerkender og hylder de 1.000 virksomheder, som bedst formår kontinuerligt at skabe vækst og stærke finansielle resultater. På Vestsjælland på strækningen fra Kalundborg til Skælskør handler det om 16 virksomheder, og en af de 16 virksomheder er Jes Pedersen.

Et fint skulderklap Jes Pedersen kan nu udfylde de skemaer, der skal til, hvis man vil deltage i Sjællands konkurrencen samt den afsluttende konkurrence på landsplan.

- Det betyder rigtig meget for os at få sådan et uventet skulderklap, siger Jes Pedersen og Martin Belli fra Broby-firmaet.

- Det er ikke noget, vi går og tænker så meget over i hverdagen. Vi driver jo ikke virksomhed med det formål at vinde priser, men det er en fin anerkendelse at få.

Jes Pedersen beskæftiger omkring 50 medarbejdere, og som det er tilfældet for mange virksomheder i øjeblikket, er det svært at få kvalificeret arbejdskraft.

- Vi prøver at uddanne struktører selv og har vel inden for de senere år uddannet 10 lærlinge. Lige nu har vi to på skole og en, der er på vej ind som lærling, fortæller Jes Pedersen, der også har udfordringer med materialeudgifterne.

- Jern er steget med 100 procent, og beton stiger til nytår med 40 kroner per kubikmeter, så selv om det fortsat går fremad med omsætningen, kan vi se frem til, at indtjeningen bliver lidt mindre, end vi er vant til - i hvert fald på de kontrakter, vi allerede har indgået, siger han.

Kan det være svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft, kan virksomheden til gengæld glæde sig over, at medarbejder typisk bliver i mange år.

- Vi satser meget på, at de har rigtig gode løn og arbejdsforhold, siger Martin Belli.

- Derfor oplever heldigvis også tit, at medarbejdere, der rejser her fra, hurtigt kommer tilbage igen.