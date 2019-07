Se billedserie Mads Granum Kvartet består af sangerinde Regitze Glenthøj, Thomas Ovesen på kontrabas, Martin Klausen på trommer og Mads Granum ved flygelet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Jazzsalmerne var sanselig musik til sjælen

Sorø - 24. juli 2019 kl. 10:18 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var dybt. Det var smukt. Det er nyskabende. Mads Granum Kvartet gæstede Munke Bjergby Kirke med sanselig musik til sjælen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er tidspunkter, hvor man oplever kunst i så ren form og i så høj klasse, at tiden simpelthen står stille.

Publikum i en stopfyldt Munke Bjergby Kirke kunne mandag eftermiddag opleve en musikalsk overdådig koncert med Mads Granum Kvartet - som en del af Sorø Jazzfestivals alsidige program.

Kvartetten, som består af sangerinden Regitze Glenthøj, bassist Thomas Ovesen, Martin Klausen på trommer og Mads Granum selv på flygelet, fyldte kirkerummet med inderlighed og nærvær med de smukke nye salmer, som Mads Granum har komponeret stemningsfulde melodier til. Salmerne er skrevet af forfattere som eksempelvis Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Iben Krogsdal og Simon Grotrian.

Med åbningsnummeret »Salute to Bach« var tonen slået an med glad og tempofyldt jazz med imponerende soli fra de topprofessionelle musikere. Mads Granums indsats på flygelet mødte mange anerkendende nik blandt publikum, og det er ikke for ingenting, at Granum befinder sig i toppen af dansk musik - blandt andet som keyboardspiller hos Linie 3, når han ikke lige passer sit arbejde som organist ved Lindevang Kirke på Frederiksberg.

Siden 2015 har Regitze Glenthøj været gruppens sangerinde, og hendes fortolkning af Johannes Møllehaves »Vi trækker streger« gav kuldegysninger. Det er sjældent, at Johannes Møllehaves smukke og meget sigende tekstunivers er blevet fortolket så charmerende, klangfuldt og med så inderligt et nærvær.

Men selvom det synes umuligt, så steg kvartettens intensitet i løbet af koncerten med salmer som: »Bagerst i haven«, »Den andens salme« og »Nu taler universet i stille eksplosioner«. Det gav også rum til refleksion, da Regitze Glenthøj serverede højtidelig melankoli med salmen »Jeg er så bange for at dø alene«. En smuk fortolkning over et svært emne, skrevet af Johannes Johansen, der som den eneste af tekstforfatterne ikke lever mere.

Mads Granum præsenterede derefter en uropførelse af salmen »De milde vinde - en forårsnat«.

- Salmen blev egentlig færdig i går, for jeg ville gerne have den med i dag. Den er en del af det kommende album, som forventes at blive indspillet næste år, lød det, inden han satte sig ved flygelet.

- Hold da op, jeg er selv overrasket over, hvor godt det gik, lød han grinende, da salmens sidste toner klingede ud af kirkerummet, og publikum brød løs i en velfortjent applaus.

Gnaven tekstforfatter

- Vi går videre med morgensalmen »Lyset vælder ind i verden« af Holger Lissner, og her.... øh... fuck'ede jeg det hele op i den første indspilning, da de to sidste vers i nodeprogrammet var forsvundet. Da jeg sendte indspilningen til Holger Lissner fik jeg en meget sur mail retur, at »sådan en jazzmusiker selvfølgelig havde ødelagt salmen ved at undlade at spille alle fem vers«. Jeg måtte naturligvis forklare ham, at det beroede på en fejl, og så måtte vi bare i studiet igen og lave den rigtige indspilning med alle fem vers«, sagde Mads Granum, inden den blev spillet for det forventningsfulde publikum.

Salmen »Med favnen fuld af kærlighed« - som også er titlen på Mads Granums seneste udgivelse - er tilegnet hans datter Alberte, mens storebror altså også krævede »sin salme«. Det blev »Dagen lægger sig træt til ro«. Begge fremført smukt og inderligt af Regitze Glenthøj, vidunderligt bakket op af de tre musikere.

Publikum kvitterede med taktfast stående applaus, og det var med strålende solskin i sind og sjæl, at sommerregnen bød koncertgæsterne velkommen udenfor efter koncerten.

Alt i alt beviste Mads Granum Kvartet på smukkeste vis, hvor mangfoldigt, billedligt og rigt det danske sprog er, og med Mads Granums stemningsfulde kompositioner er der kun ét ord, der dækker - nemlig: WOW!

Hvis man vil vide mere om Mads Granum, kan man gå ind på hans hjemmeside: www.madsgranum.dk - her kan man også se små videoklip, hvor tekstforfatterne fortæller om tankerne bag salmeteksterne.