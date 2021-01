Sophisticated Ladies gæster Sorø 28. maj. PR-foto

Jazzkoncerter flyttes et par måneder frem

Sorø - 25. januar 2021 kl. 08:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Corona-restriktioner gør det nu også nødvendigt for Sorø Jazz at flytte to koncerter.

Både Sophisticated Ladies og Tiptoe Bigband skulle have givet den gas på henholdsvis Sorø Kunstmuseum og i Victoria Teatret, men da restriktionerne foreløbig gælder til 7. februar og måske forlænges yderligere, tør Sorø Jazz ikke længere satse på, at der kan spilles jazz i den periode - i hvert fald ikke for et »levende publikum«.

De to nævnte koncerter gennemføres nu med samme spillested i stedet 28. maj og 3. juni.

En af vinterprogrammets koncerter har det været nødvendigt helt at aflyse. Den tilrejsende amerikanske basunist Jigg Whigham skulle have spillet på Kunstnergaarden i Dianalund i februar - det kan ikke lade sig gøre, og det har desværre ikke været muligt at aftale en ny dato senere på året.

Tilbage er en enkelt vinterkoncert allersidst i måneden, fredag den 26. februar, hvor arrangørerne stadig tør håbe på, at restriktionerne er lempet, så der kan åbnes for musikken på Café Tre Konger. Bliver det tilladt, er der lagt op til en swingende aften med kvartetten "Soul Station", som spiller lige-ud-ad-landevejen bop.

- Den globale opvarmning mistede for en stund sit greb, da hård frost for et par dage siden satte ind og smuk hvid sne dækkede landet. Således genoplevede vi helt uventet rigtigt vintervejr til fryd ikke mindst for børnene, der befriet for on-line skoledagenes indespærring bag computerskærmene kunne tumle ud at bygge snemænd, siger lederen af Sorø Jazz, Allan Aistrup.

- Oplevelsen er afsæt for håb om, at også coronaen vil løsne sine snærende tøjler, så de voksne kan mødes og lytte til levende musik. Ganske vist er sneen allerede smeltet og tunge grå skyer formørker igen himlen, men håbet gløder. Og det er jo lysegrønt ligesom foråret. Derfor knytter Sorø Jazzen sin forventning til månederne efter vinteren.