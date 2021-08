Se billedserie - Kvaliteten har været forrygende høj i år, mener Allan Aistrup. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Jazzfestival gik godt trods begrænsninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Jazzfestival gik godt trods begrænsninger

Sorø - 01. august 2021 kl. 15:44 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Denne weekend blev der sat punktum for årets udgave af Sorø Jazzfestival. Festivalens tilrettelægger, Allan Aistrup, er godt tilfreds.

- Jeg synes, det er gået rigtig godt. Og det synes publikum også. Det kan man se på kvantiteten, der har været mange publikummer. Stort set alle koncerter har været udsolgt, der har kun været få pladser tilbage. Jeg synes også, at kvaliteten har været forrygende høj i år. Der har været nogle virkelig smukke ting undervejs, siger Allan Aistrup.

En af koncerterne var et samarbejde mellem Sorø Jazzfestival og musikfestivalen Klassisk i Sorø.

- Det er dejligt, når genrerne kan mødes på den måde, siger han.

Corona lurer i kulissen Ligesom i 2020 har koncerterne også i år været præget af begrænsninger og corona-restriktioner.

For eksempel kunne biografen Victoria Teatret kun have plads til halvt så mange publikummer som normalt, og nogle steder er gæster blevet afvist på grund af manglende coronapas.

- Restriktionerne er ikke helt væk, og det har været lidt irriterende. Så det har bestemt været anderledes igen i år. Men det er detaljer, og de bliver overskygget af glæden, siger Allan Aistrup.

Planlægningen er i gang Han er nu i gang med at planlægge vinter-jazz og næste sommers jazzfestival. Den næste koncert er i oktober.

Hensynet til eventuelle corona-restriktioner er ikke en del af planlægningen, fortæller han.

- Vi planlægger på livet løs med en forventning og et håb om, at musikken må spille. Fremtiden er uvis, men vi går ind for håbet og agerer som om, at verden er åben til den tid, siger Allan Aistrup.

Han forventer, at festivalen i 2022 vil omfatte lige så mange jazzkoncerter som normalt.

- Vi har savnet musikken Lørdag eftermiddag var cirka 80 publikummer samlet i ParnasHuset til jazzkoncert med kvintetten Søndergaard/Harbeck.

For parret Jørgen Nyeng og Else Christensen fra København var det et punktum for årets sommerferie.

- Det svinger godt, og det er dygtige musikere, siger Else Christensen.

De har savnet at kunne gå til koncerter under corona-nedlukningen.

- Det er dejligt at komme ud med vennerne. Man har arbejdet hjemmefra og følt sig meget isoleret. Noget af det, vi virkelig har savnet, er musik og vores kor. Så det er skønt, at samfundet er mere åbent, og at vi kan gøre de ting igen, fortæller Else Christensen.