Se billedserie Susanne og Lars Hansen er ikke generelt gæster til Sorø Jazzfestivals koncerter, men parret kommer ofte, når det foregår på Parnas. Foto: Bjarne Stenbæk

Jazz: Med Evolution lagde festival kompetent fra land

Fuldt hus til jazzfestivalens åbningskoncert på Parnas.

Sorø - 25. juli 2021 kl. 17:43 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Sorø Jazzfestival kom søndag fra start på fornemste vis, da Emil Hess og Evolution gæstede Parnashuset i Sorø. Så godt som fuldt hus var der til stærk jazzmusik og en fin tapasanretning, og den cocktail gav naturligvis smil på læben hos arrangør Allan Aistrup.

- Jeg er simpelthen så glad for, at vi igen kan præsentere Sorø Jazzfestival i fuldt udstyr over hele kommunen, siger han.

- Musikerne er som køer, der skal på græs om foråret. De er i kanon form og glæde sig til at komme ud at spille for et levende publikum, og jeg kan glæde mig ekstra over, at der ikke er nogen problemer med at få dem her til området. De kommer gerne. Vi har efterhånden fået et rigtig godt renommé.

Meldingerne fra arrangør-stederne er positive. Alle de steder, hvor der er forhåndstilmeldinger, kan melde om stor interesse.

Blandt publikum søndag eftermiddag var Susanne og Lars Hansen fra Slagelse.

- Det er både stedet og musikken, der trækker, siger Lars.

- Dagens band kender vi ikke så meget til, men musikerne er rigtig dygtige, så det er en fornøjelse at lytte til. Og Parnas synes vi rigtig godt om. Vi har været her tidligere til jazz-arrangementer, så det er vel ligefrem ved at blive en tradition.

- Man kan ikke sige, at vi har savnet at komme ud under corona-pandemien, for vi gør det nu ikke i særligt ofte, forstætter han.

- Vi er glade for musik, selv om det ikke så meget var jazzmusik, vi lyttede til i vores yngre dage. Det var »bakmusik«. Vi er fra den generation, der om lørdagen gik ud og dansede til levende musik.

