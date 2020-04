Jazz: Corona-aflysning eller ej?

- Koncerterne under Sorø Jazzfestival spilles for mellem 50 og 200 tilhørere. Så er spørgsmålet, om det er "større forsamlinger"? Det kan vi ikke finde svar på, fortsætter han.

- Sorø Jazzfestival spilles på et dusin forskellige caféer, restauranter, kirker, museer, hoteller m.m. Vil de mon alle være (gen)åbne i juli? At kalde det panik er måske lige i overkanten. Men usikkerheden er lige nu stor, må vi indrømme. Og vi kan ikke bestemme selv. Uden at være jubeloptimister fastholder vi ikke desto mindre foreløbig håbet om, at jazzen kommer til at spille i Sorø til juli.