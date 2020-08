Borgmester Gert Jørgensen og ambassadør Manabu Miyagawa lagde også vejen forbi Sorøs gamle rådhus, der er sat smukt i stand af Realdania.Privatfoto

Japans ambassadør på besøg

Sorø - 10. august 2020 kl. 16:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Japans ambassadør i Danmark, Manabu Miyagawa, besøgte mandag Sorø Kommune, hvor han mødtes med borgmester Gert Jørgensen til en kop kaffe og et besøg i Akademihaven.

Navnlig erhvervslivets rolle i den grønne omstilling optog ambassadøren, og han spurgte blandt andet til mulighederne for at invitere japanske virksomheder på besøg hos nogle af de større virksomheder i Sorø, oplyser borgmester Gert Jørgensen.

Ambassadøren gav desuden udtryk for, at han var meget imponeret over Danmarks måde at håndtere coronasituationen på. Der var meget, Japan kunne lære af Danmark i den forbindelse - ikke mindst når OL skal afholdes.

Endelig drøftede ambassadøren og borgmesteren det langvarige venskabsforhold mellem den japanske kommune Wakuya og Sorø Kommune.

Ambassadøren fortalte, at inspirationen fra Sorø har sat markante aftryk på især ældreplejen i Wakuya, der ad flere omgange har været på studieture i Sorø og hentet inspiration fra den danske måde at gribe ældreomsorgen an på.

Japan oplever, som mange andre lande, at ældre udgør en stadigt større del af befolkningen, og har derfor behov for at udvikle omsorgssektoren.