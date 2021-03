Foto: JUST LARS

Janus Tarp træder nu ind i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder. Privatfoto

Janus Tarp i ny bestyrelse

Fra den 23. april og fire år frem er Janus Tarp, jurist i Sorø Kommune og formand for UlykkesPatientForeningen, udpeget som nyt bestyrelsesmedlem i Institut for Menneskerettigheder. Janus var indstillet af Danske Handicaporganisationer til pladsen i bestyrelsen.

- Hermed fortsætter foreningen sit store engagement i menneskerettigheder, herunder rettigheder for mennesker med handicap i såvel Danmark som udlandet. Foreningens tidligere formand, landsdommer Holger Kallehauge, var i sin tid med til at udarbejde FN's Handicapkonvention, skriver foreningen.

- Janus vil i sit arbejde være med til at sikre rettighederne for blandt andet mennesker med handicap.

Udover at være formand for foreningen og nu med i Instituttets bestyrelse, så er Janus Tarp også formand for DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet).