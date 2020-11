Det er efterhånden langt tid siden, der har været en halfest i Stenlille. Det ærgrer Casper Elkjær Hansen, der er formand for »Liv i Stenlille«. Foto: Martin Pedersen

Januar-festen er aflyst

- Vi har ikke haft sat billetter til salg eller noget som helst omkring halfesten, siger Casper Elkjær Hansen, der er formand for foreningen.

- Vi afventer den 2. januar og ser, hvad der sker. Måske kommer der strengere eller lettede restriktioner, så vi måske kan få forhåbninger om at holde noget senere i 2021, siger formanden, der er ekstra ked af aflysningen.

- Som formand havde jeg ikke troet, at jeg skulle være med til at aflyse to halfester med korte mellemrum. Først var det på grund af halrenovering. Nu er det på grund af Covid-19, siger Casper Elkjær Hansen.