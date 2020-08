Jan og Mikkel er allerede erfarne mundbindsbrugere

Se billedserie Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen er talsmænd for Sorø Pendlerklub. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Sorø - 22. august 2020 kl. 16:20 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For de to talsmænd for Sorø Pendlerklub, Jan Vleugel og Mikkel Trier Frederiksen, er der ingen brok over kravet om mundbind i kollektiv trafik.

Mikkel Trier Frederiksen pendler hver dag fra Sorø Station til Valby. Jan Vleugel tager toget fra Sorø til Odense. For dem vil mandag morgen ikke adskille sig væsentligt fra de sidste par ugers togture: De har nemlig allerede gjort sig nogle erfaringer med mundbind under togturen, og de ser ikke det store problem i, at det nu er et lovkrav at bruge det i kollektiv trafik.

- Lige siden det blev anbefalet, har jeg brugt det til og fra arbejde. Det er så lille en ting at gøre i forhold til at standse smitte, at jeg intet problem ser i det, siger Mikkel Trier Frederiksen.

Jan Vleugel har haft engangsmundbind på »et par gange« og fortsætter uden problemer med det - nu dagligt. Eneste udfordring er, at brillerne dugger.

De to pendlere, der er talsmænd for Sorø Pendlerklub, har følt sig trygge, når de har kørt til og fra arbejde efter corona-genåbningen.

Begge er de dog kede af, at det indimellem kan være et problem at finde en ledig pladsbillet, som der er krav om i intercity- og lyntogene.

- Samtidig kan man se, at nogle toge kører halvtomme fra perronen. Det skyldes, at alt for mange passagerer glemmer at annullere pladsbilletter, som de alligevel ikke skal bruge. Det er super ærgerligt for dem, der gerne vil med toget, siger Jan Vleugel.

Sorø Pendlerklub er kommet på Facebook, og her informerer talsmændene om stort og småt, der relaterer sig til Sorø-pendlerne. Find gruppen under »Sorø Pendlerklub«.