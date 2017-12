Se billedserie Opdækning vil altid være en stor del af Jamal Majeds (på billedet) job, for det kan altid gøres bedre, som Comwell Sorøs restaurantchef siger. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Jamal scorede en elevplads med smil og modenhed

Sorø - 02. december 2017

Smil, åbenhed og en god portion modenhed har bragt 50-årige Jamal Majed langt.

I 1999 flygtede han fra Irak til Danmark, først alene og siden blev han familiesammenført med sin hustru og børn. I en årrække arbejdede han som køkkenmedhjælper og ufaglært tjener i Slagteriskolens restaurant i Roskilde. Men i de år tænkte han også jævnligt på Comwell Hotel Sorø, når han kørte forbi stedet på sin vej fra hjemmet i Pedersborg til jobbet i Roskilde.

- Jeg kørte forbi og tænkte, at »en dag arbejder jeg på Comwell«. Det ligger godt og er tættere på mit hjem. Jeg kørte mange kilometer frem og tilbage hver dag, fortæller Jamal Majed til DAGBLADET og Sjællandske.

I juni måned i år opstod muligheden så. Jamal Majed var blevet jobsøgende efter nedskæringer på Slagteriskolen. Og i et forsøg på at skaffe fire ugers praktik til Jamal Majed, kontaktede jobcentret Comwell Hotel Sorø.

Hotellet var interesseret, og der blev aftalt et introduktionsmøde mellem Jamal og restaurantchef Jeppe Linde Jensen. Selvom det blev starten på et karriereskift for Jamal Majed, så har de to vidt forskellige opfattelser af, hvordan det møde gik.

- Den dag kan jeg stadig huske. Jeg var overrasket og forvirret, da jeg gik hjem, for han spurgte ikke om ret meget - kun om hvornår jeg kunne starte og om jeg selv havde skjorter. Jeg tænkte, at han ikke ville have mig i praktik, for ellers ville han have spurgt om noget mere, fortæller Jamal Majed.

Der var dog en årsag til de få spørgsmål.

- Jeg synes, der var en god kemi med det samme. Og det kommer man langt med i min branche. Derfor ville jeg hellere se, hvad han kunne, end at tale om det, forklarer restaurantchef Jeppe Linde Jensen.

Derfra gik det hurtigt. Restaurantchefen kunne hurtigt se tjener-potentiale i Jamal Majed, så efter praktikforløbet blev han tilbudt en plads som tjenerelev fra august i år under ordningen om ny mesterlære.

- Vi kunne hurtigt se, at Jamal kunne meget mere, så han blev en del af aftenserveringen og fik lov til at prøve, hvad han havde lyst til. Han har en fantastisk perfektionisme, og han vil gerne have, at gæsterne har det godt. Det kan være svært at komme til et nyt sted, men sådan var det ikke for Jamal. Han er med til at skabe en god stemning her. Han er i bund og grund sig selv og har en naturlig tilgang til tingene, siger Jeppe Linde Jensen.

Det er især tjenerelevens modenhed, der skinner igennem i jobbet.

- Unge elever kan være hurtige til at lære, men de kan godt mangle modenhed i deres kommunikation med gæsterne. De har fokus på noget andet i livet. Men Jamal er en voksen og moden mand, og vi skal ikke arbejde med hans personlighed. Vi kan tage fat på det faglige med det samme, fortæller restaurantchefen.

Jamal Majeds modenhed og smil hænger sammen med hans baggrund som flygtning fra Irak.

- Når man kommer fra uro til et sted med ro, så skal man være glad. Man snakker altid om noget, man mangler, og ikke om hvad man har. Ja, der vil komme problemer, men det er kun små problemer. Nu er jeg helt sikker på, at jeg har en god fremtid, og at mine børn har en god fremtid foran sig.

Det betyder meget. Derfor smiler jeg altid, forklarer han.

Hans råd til andre udlændinge på det danske arbejdsmarked handler om at tro på sig selv og sin plads i samfundet.

- Det vigtigste er, at man ikke er bange for noget. For hvis man er bange, så laver man fejl. Og man skal ikke tænke, at der nok ikke er plads til en i samfundet. Der er plads til dig. Hvis du tror på, at din plads i samfundet tilhører dig, så vil det også gå godt. Jeg kender mange udlændinge, som tror, at der er en grænse for, hvor meget man kan blive en del af det danske samfund. Men det er der ikke, siger tjenereleven Jamal Majed.

Jamal er efter planen færdig med sin mesterlære og tjeneruddannelse fra Selandia i Slagelse om cirka to et halvt år.

Han har fået merit for nogle af fagene på grund af erhvervserfaringen. Han skal dog stadig blandt andet igennem et grundforløb og op til en grundforløbsprøve, ligesom han også mangler at lære en del om vin.

Om Comwell Hotel Sorø så har et job til Jamal Majed, når han er færdiguddannet, er endnu uvist.

- Hvis jeg har mulighed for at give ham et job, så vil jeg gerne ansætte ham. Og hvis ikke, så har jeg lovet at hjælpe ham med at finde et job, siger restaurantchef Jeppe Linde Jensen.