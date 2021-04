Den blå anemone begynder at blomstre i april. Foto: Thomas Olsen

Jagten går ind på den blå anemone

Arrangørerne opfordrer familierne til at sende fotos af de blå anemoner og meget gerne med koordinater på, hvor de er fundet.

Den 1. maj trækkes der lod. To vindere får hver en rygsæk med historisk læsestof i.

Anemone-opdagelserne vil blive brugt i efteråret til at forsøge at lave en Blå Anemone Rute i Sorø. Kongskilde Naturcenter står for det.