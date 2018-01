Jagthornsblæserne fra Stenlille truttede jagten af. To krager og tre duer blev resultatet. Til højre formanden for Sorø Jagt- og Naturforening, Bo Grieger. Foto: Per Christensen

Jægere snydt: Kragerne vendte alt for tidligt i år

Kragerne vendte lidt5 for tidligt i år, måtte formanden for Sorø Jagt- og Naturforening, Bo Grieger, erkende, da han skulle uddele årets »kragepokal«.

»Kragepokalen« gik til Carsten Nøhr Andersen fra Lynge-Broby. Han skød ud over en krage også en due. Præmierne for duerne delte Carsten Nøhr Andersen med Kim Christoffersen fra Niløse.

Mads Berthelsen fortæller, at jægerne er nødt til at tynde ud blandt kragerne, der må skydes fra september til 31. januar - derefter kan man indtil 15. april få særlig tilladelse.

Bo Grieger føjer til, at et kragepar i sæsonen kan tage op til 65 harekillinger. Ikke mindst derfor er det vigtigt, at holde øje med, at bestanden af krager ikke bliver for stor.