Se billedserie I sin nye bog »100 ting at se på Midtsjælland« giver Jacob Topsøe 100 bud på steder at udforske. Ovensalen her i Bjernede Kirke er med i bogen. Foto: Thomas Olsen

Jacob udforsker 100 steder i ny bog

Sorø - 05. april 2018 kl. 06:23 Af Martin Pedersen

For den selvstændige journalist og nu også forfatter Jacob Topsøe opstod idéen til den nye bog »100 ting at se på Midtsjælland« på baggrund af en fascination.

- Det startede med en fascination af de små, finurlige steder. Og fordi jeg gerne vil få folks øjne op for, at de steder findes. Siden har jeg så tilføjet de kendte steder til bogen, så både turisterne og beboerne i området får noget ud af bogen, siger Jacob Topsøe til DAGBLADET og Sjællandske.

Bogen er en gennemgang af 100 udvalgte steder og ting i de to kommuner Sorø og Ringsted. Stederne er blevet besøgt og beskrevet af Jacob Topsøe, og arbejdet med bogen har strakt sig over seks år.

- De første 50 steder kan man godt finde ret hurtigt, hvis man kender området. Men at finde 100 steder kræver noget mere, fortæller Jacob Topsøe.

Avisen møder forfatteren i Bjernede Kirkes loftsrum, der er en såkaldt ovensal over kirkerummet.

I bogen har kirken fået titlen Sjællands mærkeligste landsbykirke. Blandt andet fordi det blev besluttet at skifte byggestil undervejs i byggeriet af kirken i starten af 1100-tallet.

- Det er et eksempel på en seværdighed, som man får meget mere ud af, hvis man ved lidt om historien bag, siger Jacob Topsøe.

Forfatteren skriver blandt andet om kirken, at den er pokkers upraktisk, fordi de fleste kirkegængere glor direkte ind i en stensøjle.

Jacob Topsøe har nemlig også givet plads til kritik i sin nye bog.

- Jeg synes godt, jeg kan bemærke det i bogen, hvis man undrer sig over noget. For så tror jeg, at mange undrer sig. Det skal ikke være et glansbillede. Så hvis det for eksempel er upraktisk at kigge ind i en søjle, når man sidder i kirken, så skriver jeg det. Der er ikke tradition for at skrive det. Men jeg synes, at jeg kan tillade mig det, for det er ikke en turistbrochure, siger han.

Jacob Topsøe er 44 år og bor i Næstved. Han er dog vokset op i Sorø og har et stort kendskab til Sorø-Ringsted-området. Derfor kom bogen til at handle om netop de to kommuner.

Jacob Topsøe håber, at han med sin nye bog kan inspirere andre til at tage på eventyr i lokalområdet.

- Nogle gange er det bare et spørgsmål om et ekstra krydderi på en tur i skoven. At finde steder og udforske dem kan danne ramme om en tur. For der er eventyr i at opdage nye steder. Det tror jeg beriger livet, siger han.

Der er ikke en ny »100 ting at se«-bog på vej fra forfatteren. Men han har tænkt på at skrive en toer.

- Det kunne være sjovt at beskrive hele Sjælland på den måde, siger Jacob Topsøe.

Bogen »100 ting at se på Midtsjælland« hører sammen med hjemmesiden www.100tingatse.dk. Her findes blandt andet et kort med den præcise geografiske placering af de 100 udvalgte steder i Sorø og Ringsted kommuner.

Jacob Topsøes bog »100 ting at se på Midtsjælland« er på 175 sider og udkommer den 7. april.

På lørdag klokken 11.00 er der bogsignering hos Svegård Bog & Idé på Storgade 31 i Sorø.

På søndag klokken 13.15 er der bogsignering i foyeren i Ringsted Kongrescenter på Nørretorv 55 i Ringsted.