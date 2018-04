Ja tak til hurtigere net og lavere hastighed

- Dækningen her er så elendig, at vi overhovedet ikke kan benytte mobiltelefon. Vi er udelukkende henvist til fastnet, fortalte Søren Wiberg.

- Men der laves jo ikke tilbehør til fastnet længere, så det er svært at få det til at hænge sammen. Vi har fundet et tålelig løsning med bærbare telefoner - men det er ikke optimalt. Også nettet kører trægt.

Det skaber udfordringer på flere fronter. Dels er virksomheden skåret midt over af Nyrupvej, og med flere og flere medarbejdere krydses vejen oftere og oftere. Dels er der 3.000 besøgende om året, hvor i hvert fald halvdelen besøger Sandstone på begge sider af vejen - og dels kører der altså en mængde lastbiler med varer til og fra virksomheden. Her opstår der især jævnligt farlige situationer, når lastbilerne skal ud på vejen.

- Det kan du have ret i, men vi ved godt, at problemet eksisterer, svarede Gert Jørgensen.

- Derfor er vi også i løbende dialog med politiet - og der er i øvrigt meget, der tyder på, at kommunerne frem over får ret til at udpege steder, hvor der lokalt er særlige udfordringer, og her ser det ud som om, at kommunen får bemyndigelse til at fastsætte en hastighedsbegrænsning. Sker det, bruger vi den ret i Duebjerg.