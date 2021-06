Ja tak til coronapenge - men de giver udfordringer

- Coronapengene er en fin gave at få, men de giver personalemæssige udfordringer, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sorø Kommune får 420.000 kroner til plejecentre og bosteder.

Sorø - 25. juni 2021 kl. 13:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Sorø Kommune får fra staten 420.000 kroner til at styrke fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer, som bor på botilbud. Pengene er en del af den statslige sommer- og erhvervspakke.

- Det er jo rigtig flot, at vi får sådan en sum penge til aktiviteter, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF).

- Så man skal ikke misforstå noget. Vi er grundlæggende glade for gaven. Vi håber, at de ekstra aktiviteter vil være med til at give en fornyet følelse af fællesskab og livsglæde efter en periode med begrænset aktivitet og færre sociale kontakter.

Mangler personale - Men omvendt så giver pengene altså også udfordringer, fortsætter han.

- For vi skal i kommunerne løfte en opgave, som vi ikke umiddelbart har personale til. Skal vi kunne udmønte pengene i konkrete oplevelser, skal vi faktisk i en vis udstrækning have fat i andet personale, og det er en udfordring der stort set er ens for alle kommuner.

Fordelingen På social- og sundhedsudvalgets møde forleden blev midlerne fordelt imellem plejecentre og bosteder.

For plejecentrene ser det således ud: Egecentret får 21.333 kroner, Slaglille Plejeboliger 26.666 kroner, Lynge Plejeboliger 16.000 kroner, Holbergcentret og Rosenhuset 39.111 kroner, Blomstergården og Mølleparken 42.666 kroner og Røde Kors Hjemmet 80.000 kroner.

Bostedernes penge fordeles således: Lundebo 42.880 kroner. Sneppevej 29.589 kroner. Bofællesskabet Skovglimt inkl. Autismecenter Stenlille 20.285 kroner, Bofællesskabet Grønnebakken 13.639 kroner, Bofællesskabet Skovvej 8.323 kroner, Brommeparken 15.633 kroner og Birkebakken 9.652 kroner.

Pengene er fordelt i forhold til antallet af beboere.

Transport Udover det indeholder pakken også gratis handicaptransport hen over sommeren. Det betyder, at borgere, der er visiteret til individuel handicapkørsel i henhold til lov om trafikselskaber kan få fire enkeltture eller to dobbeltture på maksimalt 50 kilometer med handicaptransport.

Tilskuddet dækker det beløb, der ellers ville være egenbetaling for de pågældende for de pågældende ture for de visiterede og deres ledsager.