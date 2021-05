Se billedserie Joachim Lindhardt Frisk er valgt som formand for den nye beboerforening i Tersløse. Han vil blandt andet arbejde for, at Holberg-museet Tersløsegaard, som også er hans arbejdsplads, bliver en mere integreret del af landsbyen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Ja tak til byttebørs og havebesøg

Sorø - 31. maj 2021 kl. 19:22 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Hvilke associationer får du, når du hører bynavnet Tersløse ved Dianalund?

I øjeblikket er der mange, der som det første tænker »omfartsvej« og »trafikproblemer«, når bynavnet kommer på tale. Men den lille landsby, der næsten er vokset sammen med Dianalund by, rummer meget mere, og det er det, som en ny beboerforening vil dyrke og have fokus på.

I spidsen for den proces står Joachim Lindhardt Frisk, der forleden blev valgt som ny formand på den stiftende generalforsamling i Tersløse Beboerforening.

- Vi er bestemt ikke ligeglade med trafikproblemerne og omfartsvejen, men vi vil gerne være kendt for noget andet også, pointerer Joachim Lindhardt Frisk, der er 35 år og far til to børn på fem og syv år.

Han er opvokset i Dianalund by og har boet i området hele sit liv.

For ni år siden købte han og konen hus i Tersløse. To ting spillede ind i valg af netop Tersløse: Økonomien og Holbergskolen.

- Vi havde jo en økonomisk ramme, og så var det vigtigt for os, at vores børn kan komme nemt til skole, siger Joachim Lindhardt Frisk.

Familien er glade for huset og landsbyen, men den nye formand drømmer om, at der med flere hygge-aktiviteter beboerne imellem kan skabes et sammenhold og et fællesskab med positive bivirkninger: At man kommer til at kende hinanden lidt bedre og drager endnu mere omsorg for hinanden i lokalområdet.

- Det var ærlig talt ikke mig, der fik idéen til en beboerforening med et fokus på alt det hyggelige og sjove. Men jeg har selv oplevet, at trafikproblemerne blev samtale-emnet overalt, og der er bare brug for, at her også sker noget, der kan bringe mennesker i alle aldre sammen på en anden måde, mener Joachim Lindhardt Frisk.

Han og de omkring 40 mennesker, som deltog i den stiftende generalforsamling onsdag aften, har allerede smidt en masse gode idéer på bordet. Blandt andet fællesspisninger og loppemarked.

Joachim Lindhardt Frisk har et par favorit-aktiviteter, som han vil gøre ekstra meget for at realisere. Det er blandt andet ideen om en besøge-hinanden-i-haven-dag.

- Vi går rundt og ser de andres haver, og haveejeren udpeger et hotspot, som er særligt hyggeligt eller smukt. Vi drikker en kop kaffe og snakker med hinanden om livet i landsbyen, foreslår den nye beboerforenings-formand.

Han er også vild med idéen om en byttebørs, hvor beboerne bytter tjenester.

- En skal bruge hjælp til at male et hegn. Så bruger man tre timer på det, og så kommer han en anden dag og hjælper mig med noget i tre timer. Jeg kan godt lide det med at bytte tjenester på en organiseret måde, siger Joachim Lindhardt Frisk.

Dragebygge-dag for børnefamilierne og en stor sommerfest står også højt på ønskesedlen.

- Jeg har hørt, at der i gamle dage i Tersløse blev holdt nogle virkelig gode fester, og at sammenholdet var stærkt. Det er det, jeg håber, vi kan genskabe med den nye beboerforening, siger Joachim Lindhardt Frisk.

Der bor cirka 300 mennesker i Tersløse.