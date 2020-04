Send til din ven. X Artiklen: Ja - hurtigst muligt i gang igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ja - hurtigst muligt i gang igen

Sorø - 29. april 2020 kl. 21:04 Af Bo Christensen, gruppeformand - De Konservative, formand for kultur- og fritidsudvalget, medlem af social- og sundhedsudvalget Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg deler borgmesterens håb om, at Senior Service Sorø hurtigst muligt kommer i gang igen. Det har jeg også for nyligt drøftet med frivillige i Senior Service Sorø.

I Danmark har vi foreningsfrihed og forsamlingsfrihed. To helt centrale forudsætninger for, at vi kan leve bedst muligt uden det offentliges indblanding. Jeg tror, at vi er mange, som dybest set finder, at det er meget vigtigt for vores samfundsmodel.

Dele af det danske samfund har i denne situation fungeret fuldstændig normalt - men med ekstra påpasselighed - og mange har heldigvis kunnet arbejde videre.

Men regeringens forsamlingsforbud og nedlukningen af offentlige bygninger, idrætshaller og kulturhuse har ramt foreningsliv, sociale og folkeoplysende foreninger samt frivillige hårdt. Mange aktiviteter er så at sige stoppet på grund af denne beslutning.

Jeg har overfor medlemmer af Senior Service Sorø givet udtryk for, at der bør kunne findes et lokale i Sorø (såfremt vi må for regeringen), som de i denne situation vil kunne bruge.

Men jeg har også sagt, at når der er andre forhold, som også bekymrer foreningens frivillige, så er de nødt til internt i foreningen at få det afklaret, da kommunen jo i mindst mulig omfang bør blande sig i den frivillige foreningsdrift. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at det er Sorø Kommune alene, som lovformeligt har leveringspligten af den visiterede indkøbshjælp.

Som borgere skal vi være eftertænksomme og påpasselige, både socialt og sundhedsmæssigt. Jeg ser derfor frem til, at Senior Service Sorø, andre foreninger og idrætsklubber kommer tilbage til en normal hverdag. Forhåbentlig kan forsamlingsforbuddet også meget snart ændres, og jeg håber, at den store frygt for smitte, som er opbygget i befolkningen, snart aftager. Det vil være godt for os alle.

Jeg ser frem til, at man igen tør mødes under forhold, hvor vi - som borgere - har respekt for hinandens situation og grænser, uden at det offentlige nødvendigvis skal blande sig. I respekt for foreninger bør der være en fin grænse for, hvad det offentlige skal diktere overfor foreningerne.