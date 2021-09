Se billedserie Ivan Hansen elskede i sin borgmester-periode at komme ud blandt de lokale folk, så han kunne få en snak med dem om det, der interesserede dem. Han er den borgmester i Sorø Kommune, der har siddet på posten i flest år.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ivan Hansen: Vi er simpelthen nødt til at investere i Sorøs bymidte

Sorø Kommunes tidligere borgmester Ivan Hansen advarer imod »sognerådspolitik«. I dag fylder han 70.

Sorø - 04. september 2021 kl. 05:36 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

I 24 år sad han for bordenden som borgmester i Sorø Kommune. Siden har han været menigt byrådsmedlem, og det var han også fra 1982, til han blev borgmester i 1990, så i alt er det, når denne byrådsperiode udløber, blevet til 40 år i kommunens tjeneste.

I byrådet markerer Ivan Hansen sig ikke så ofte. Han har altid holdt sig til, at han skulle give sin afløser plads til at løse opgaven - men det betyder så langt fra, at han ikke længere tænker på Sorø Kommunes udvikling.

- Jeg ærgrer mig over den nord-syd-debat, der er blevet indledt. Den fører ikke til noget frugtbart, siger han.

- Til gengæld kan jeg glæde mig over, at det kommunale arbejde ikke er præget af sognerådspolitikere. I byrådet - eller kommunalbestyrelsen - kan vi sagtens se både mod nord og mod syd. Det er helt fint, at vi nu bruger rigtig mange millioner i Dianalund, men jeg er også nødt til at sige, at det er Sorø, der er hovedbyen. Ligesom Danmark har brug for en stærk hovedstad til at trække udviklingen, har Sorø Kommune også brug for en stærk hovedby. Vi renoverede bymidten og torvet i Sorø med indvielse i 1994. Det er altså 27 år siden. Nu er vi simpelthen nødt til at investere i Sorø bymidte igen.

Ringsted-Sorø? Planen om at lægge Ringsted og Sorø kommuner sammen lancerede Ivan Hansen og tidligere Ringsted-borgmester Niels Ulrich Hermansen med baggrund i at skabe en stærk midtsjællandsk kommune - flere af nabokommunerne ligger på 70.000-80.000 indbyggere mod Sorø og Ringsteds omkring 30.000 hver - men den idé faldt ikke umiddelbart i god jord.

Mange poster For Ivan var det en »kold tyrker«, da han efter 24 år i borgmesterstolen vågnede op 1. januar 2014. Pludselig ringede telefonen ikke længere. Pludselig var det ikke længere kalenderen, der styrede familiens hverdag, men hurtigt fandt han ind i en ny rytme. Nu arbejder han mest på de »indre linjer«.

I dag er han ud over byrådsposten også med i bestyrelsen i AffaldPlus - det har han været i 24 år - i Sorø Forsyning, i Sorø Fjernvarmet og for Røde Kors Hjemmet. Han har også været i bestyrelsen i pensionsselskabet Pensam og i Sorø Boligselskab. Formandsposten for grundejerforeningen i Marielyst, hvor familien har sommerhus, forlader han i slutningen af september.

Derudover har han løst opgaver for Kommunernes Landsforening. I fire år sad han i Teknik- og Miljøudvalget og derefter i otte år i Løn- og Personaleudvalget (blandt andet under konflikten med lærerne), og i juni næste år afslutter han fire år som beskikket medlem af Ankestyrelsen dels i arbejdsskadesager og dels i sager om tvangsflytninger eller tvangs-bortadoptioner af børn. Især de sidstnævnte kan være meget vanskelige og følelsesmæssigt belastende - der er dog en børnesagkyndig psykolog eller psykiater tilknyttet styrelsen. I øvrigt er det en forudsætning for Ivans deltagelse i sagerne, at de ikke er fra Sorø Kommune.

Italien eller Bromme Lillesø? Den nyvundne frihed omsatte Ivan også i besøg ved rally eller andre bilbegivenheder sammen med den tidligere bilforhandler Poul Hansen, men ellers er det primært familien, der har nydt godt af, at Ivan nu er herre over sin egen tid.

- Jeg skylder, siger Birthe, der jo gennem 24 år i praksis måtte give den som enlig mor, erkender Ivan med et smil.

- Birthe elsker at rejse, men i mine år som borgmester, var jeg aldrig væk fra Sorø mere end maksimalt otte dage ad gangen. Nu rejser vi - altså når der ikke er corona-restriktioner - gerne to gange om året, og Italien er det foretrukne land. Men jeg kommer også fra en anden baggrund - det var sådan noget med at tage en tur til Bromme Lillesø, men det hittede jo ikke rigtig hos Birthe.

Også en skitur sammen med Peter Glitten og Mogens Ejlersen bliver det til, og så er det er der rollen som morfar for døtrene Linda og Pias børn. Førstnævnte har to drenge på henholdsvis 12 og 10 år, mens sidstnævnte blev mor til en pige i marts i år.

"Politimanden" Og så har Ivan en lidt speciel beskæftigelse, som de færreste nok kender. Han kører i politibiler.

- Ja, min gamle arbejdsplads Georg Ejlersen & Søn, hvor jeg var reservedelsmand i 20 år, holder jeg stadig kontakten til, fortæller Ivan.

- Ejlersen servicerer alle de VW'er, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har. Min tidligere chef, Mogens Ejlersen, er førstekører, men jeg giver også et nap med, når vi skal hente eller bringe en politibil til service. Jeg skal lige love for, at det har en præventiv virkning, når man kommer kørende i sådan en patruljevogn. Bilisterne foran sætter rask væk hastigheden ned til 70-75 kilometer i timen, og det kan jo godt være lidt ærgerligt, når man gerne vil frem. Udrykningshornet har jeg dog aldrig benyttet.

Når Ivan Hansen eller Mogens Ejlersen kører i politibilerne er der et skilt med ordet »Service« på hver side for at adskille dem fra en patruljevogn i tjeneste.

Fødselsdagen fejrer Ivan Hansen sammen med de aller nærmeste.

- Jeg er ikke længere en offentlig person, og jeg har gennem tiden holdt receptioner nok, siger Ivan Hansen.

Fakta Da Ivan Hansen fyldte 18 år, kom hans far, arbejdsmand Jørgen Hansen, og spurgte, om han ikke skulle meldes ind i »partiet«. Siden har Ivan været socialdemokrat.

Ivan Hansen stillede op til byrådet første gang i 1974. Mange i hans bekendtskabskreds lovede at stemme på ham, hvis han gav en øl. Så Ivan gav mange øl, men fik kun 19 stemmer.

Da Ivan blev borgmester i 1990 kom en periode, hvor byrådet var præget af samarbejde. Den unge borgmester måtte dog lære lidt om at gå med slips og ikke at anvende hvide sportsstrømper til jakkesæt. Især konservative Hugo Jacobsen stod ham bi, når det handlede om etikette.

i 2005 satte Ivan rekord i Sorø Kommune, da han ved valget opnåede 4.469 stemmer.

i 2012 måtte Ivan erkende, at selv om han fik flest stemmer, var der ikke længere et politisk flertal bag ham. Selv om der var et større flertal bag beslutningerne, var det især skolelukninger og det forhold, at der blev etableret supermarkeder uden for bymidten, der kostede valgsejren.