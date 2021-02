Se billedserie Jakob Meibom har våddragt på, så han kan »gå i vandet«. Han har også ispigge med ud, så han kan komme op igen, hvis han går igennem isen. Isen er nu seks centimeter tyk - den skal op på 13 centimeter, før søen frigives. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Isen er stadig usikker: Hold jer væk fra Sorø Sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Isen er stadig usikker: Hold jer væk fra Sorø Sø

Ikke mindst på grund af snedækket kan det se ud som om, at man kan færdes på søens is - men det er fortsat for risikabelt.

Sorø - 05. februar 2021 kl. 11:28 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Det er stadig for farligt at bevæge sig ud på isen på Sorø Sø, men det er ikke alle, der har forstået, at det er forbundet med stor risiko at gå ud på isen.

- Vi har på kommunen fået fire henvendelser fra borgere, der har set unge gå ud på isen på Sorø Sø, fortæller borgmester Gert Jørgensen.

- Men det skal man lade være med. Det er alt for farligt i øjeblikket.

Og Sorø Akademis isinspektor, Jakob Meibom står med på borgmesterens advarsel.

- Isen er i øjeblikket seks centimeter tyk, og vi skal altså op på 13 centimeter, før vi kan frigive søen, siger han.

- Visse steder kan man egentlig godt færdes på isen, hvis man er en enkelt person, mens den andre steder er for tynd, men det er ikke muligt at se, hvor isen ikke kan bære, og ryger man i vandet, er det rigtig svært at kæmpe sig op igen. Man bliver også hurtigt afkølet i det kolde vand.

Hvis man ser en mand ude på isen i området nær Holbergstatuen, er det med stor sandsynlighed Jakob Meibom.

- Jeg skal måle isens tykkelse. Derfor er jeg der, siger han.

- Men jeg er forberedt med våddragt og ispigge, så jeg kan opholde mig længere tid i vandet og også kan hjælpe mig selv op igen.

- Det er ikke tilladt eller tilrådeligt for andre at bevæge sig ud på isen, fortsætter han.

- Man kan holde øje med Klosterporten, for når isen gives fri, sætter vi - som vi plejer - et skilt op ved Klosterporten.