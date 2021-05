Invitér et ungt menneske inden for

Her er det Anna fra Tyskland, Jeanne fra Frankrig og Bernardo fra Portugal. Privatfoto

Sorø - 09. maj 2021 kl. 12:41 Kontakt redaktionen

AFS-Interkultur søger familier fra Sorø og omegn til det kommende skoleår for udvekslingsstudenter.

For at blive værtsfamilie skal man have hjerterum og husrum i form af plads til en ekstra seng.

Den studerende indgår i familiens daglige liv, går i skole og til fritidsaktiviteter. Alle former for familier er velkomne til at søge, og AFS Interkultur bruger tid på at matche familien med en studerende. AFS-Interkultur søger lige nu tre-fire familier, der vil huse en ung i tre, seks eller 11 måneder.

Anna, Bernardo og Jeanne har lige som resten af de danske skoleelever fulgt undervisningen bag skærmen på deres værelser i de første måneder af 2021. Forskellen for dem er, at det bliver en del af deres år som udvekslingsstuderende på Sorø Akademi.

Anna fra Tyskland, Bernardo fra Portugal og Jeanne fra Frankrig kom til Danmark i august 2020 og bor hos lokale familier.

Det er tre familier i Sorø og Dianalund, som i et år har åbnet deres hjem for de tre udvekslingsstuderende.

- At få et nyt familiemedlem er en enestående mulighed, fortæller Kit Iuel, som er værtsmor for Jeanne og også formand for AFS-Interkultur Sorø-Holbæk.

- Som familie får vi nye perspektiver på os selv. Vi bliver udfordret og beriget på samme tid, mener Kit Iuel. Hun har blandt andet præsenteret Jeanne for vinterbadning i Danmark. Jeanne har også lært at strikke sammen med Kit.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Birgitte Madelung fra AFS Sorø-Holbæk lokalforening på birgitte-madelung@privat.dk