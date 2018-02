Sorø Gymnastik Forening og instruktør >Hanne Jensen deltager naturligvis også selv med hold i AGG Denmark Open. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: International gymnastik i Sorø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

International gymnastik i Sorø

Sorø - 15. februar 2018 kl. 19:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 350 gymnaster fra Danmark, Estland, Finland og Ungarn gæster Sorø Hallerne i weekenden 24.-25. februar til AGG Denmark Open, der er en udbygning af den Sorø Cup i æstetisk gymnastik, Sorø Gymnastik Forening lagde ud med i 2017. Sorø Cup havde deltagelse af 170 gymnaster. Det skriver DAGBLADET pog Sjællandske.

- Vi håber selvfølgelig, at mange fra Sorø og omegn har lyst til at komme forbi Sorø Hallerne og se flot nationalt og internationalt rytmisk gymnastik, siger Niels Jensen, der er formand for Sorø Gymnastik Forening.

- Fra Finland, Estland og Ungarn kommer der 120 internationale gymnaster, og vi får også besøg af dommeren fra Grækenland, Finland, Ungarn, Estland og Færøerne, der sammen med Sorø Gymnastik Forening egen internationale Mette Jørck skal afgøre slagets gang.

Fredagen byder på Official Practice for junior og senior, hvor de internationale dommere også vil være til stede. Lørdag går det så for alvor i gang med indledende runde. Hallerne åbner kl. 07.00 for gymnasterne og 07.30 for publikum, og konkurrencen kører derefter lige til kl. 16.00.

- Desværre forholder det sig sådan, at Sorø Kommune har lavet en dobbeltbookning, så der skal gennemføres to arrangementer samme dag, fortsætter Niels Jensen.

- Vi har endnu ikke alle de hænder, der skal til for at løse opgaven, og hører derfor gerne, hvis nogen vil hjælpe foreningen med denne udfordring.

Søndag afvikles finalerne nogenlunde som lørdag. Når konkurrencen er ovre, overrækkes medaljer og præmier til de hold, som ikke får en medalje i selve konkurrencen.

- Det er et bærende princip for SGF, at vi gerne vil vise alle gymnaster, at vi sætter pris på deres indsats, siger Niels Jensen.

- Vi ved, at alle prøver at gøre deres bedste, når de er til konkurrence, så selvom man ikke vinder, skal alle gymnaster alligevel have en ting med hjem.

Sorø Gymnastik Forening har en række samarbejdspartnere med i AGG Denmark Open. Det er Icon, Frede Jensen & Søn, KOPP-Sorø, Comwell Sorø, EDC Selandia, XL-Byg Sorø, Jysk, Pedersborg Forsamlingshus, Nordea, Sejrs Konditori, Bach Import, Peugeot v. Brian Madsen i Slagelse og Ringsted, Nyt Syn v. Michael Tofte i Slagelse samt Rynkeby,

Yderligere oplysninger om konkurrencen kan findes på #aggdenmarkopen2018 og www.facebook.com/AGG.Denmark.Open.