Naturen er lige ude foran døren alle steder i Sorø Kommune. Her er det ved Parnas. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Inspiration til din næste natur-tur

Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer.

Andre gange glemmer man de oplevelser, der ligger lige uden for døren.

-Det der gør Sorø Kommune helt speciel er, at lige meget hvor du befinder dig, er naturen lige uden for døren. Der er aldrig langt til den næste naturoplevelse, hvad enten du vil stå tidligt op og høre nattergalens sang om foråret eller gå på svampejagt om efteråret. Men vi er også beriget med en spændende kulturhistorie, der trækker tråde helt tilbage til de første bosættelser i Bromme, over middelalderens magtkampe til oplysningstidens store forfattere - alt sammen noget, der har sat vores lille plet på landkortet indtil flere gange i Danmarkshistorien, fortæller Stine Rich Hansen, Centerchef i Byråd og Kultur.