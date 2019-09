Se billedserie Mod syd tilsluttes omfartsvejen til Tersløsevej i en rundkørsel, mens Per Degns Vejs forlængelse tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds. Mod nord skal laves en rundkørsel ved Holbergsvej og Pilegårdsvej. Kammergavevej vest for omfartsvejen lukkes lige før omfartsvejen, og den østlige del af Kammergavevej tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds. Cyklisterne sendes igennem Tersløse. Illustration: Sorø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Inhabilitet fik slået en ekstra krølle på den nye omfartsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inhabilitet fik slået en ekstra krølle på den nye omfartsvej

Sorø - 08. september 2019 kl. 10:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Hovmands formandskab i Dianalund Vandværk gjorde ham inhabil i sagen omkring omfartsvejen i Tersløse. Så blev det 2-2 i teknik- og miljøudvalget, og så faldt lokalplanen, men Nygaard begærede den i byrådet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der opstod en af de lidt mere specielle situationer, da teknik- og miljøudvalget skulle behandle Lokalplan SK63 og Kommuneplantillæg 2-2019 »Omfartsvej ved Tersløse«.

Dianalund Vandværk har indgivet et høringssvar, hvor vandværket ønsker, at kommunen etablerer en ny vandboring, før omfartsvejen lukker en af værkets boringer. Formanden for Dianalund Vandværk hedder Per Hovmand. Han sidder også i teknik- og miljøudvalget for de konservative, så da lokalplanen, der vedrører omfartsvejen, stod på dagsordenen, måtte Per Hovmand erklære sig inhabil, da han altså sad med »to kasketter«.

- Egentlig var det jo en formssag. Vi skal jo have vedtaget en lokalplan og en kommuneplantillæg, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V).

- Men da vi er fem medlemmer af udvalget, opstod problemet. Jeg og Henrik Kjølby (DF) stemte for, mens Anita Skjoldager Eskildsen (Løsgænger) og Niels Aalbæk Jensen (R) stemte imod. Ved stemmelighed bortfalder forslaget, men så er der jo det, at man altid kan begære en sag i byrådet. Det gjorde Henrik Kjølby og jeg.

Niels Aalbæk Jensen fik føjet til referatet, at han ønsker at følge Erhvervsstyrelsens vejledning om, at der altid skal gennemføres en miljøvurdering forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

- Der er i min optik ikke tvivl om, at vejanlægget kan påvirke naturen i området, og derfor skal der selvfølgelig foretages en miljøvurdering, siger Niels Aalbæk Jensen.

- Jeg synes, det er opsigtsvækkende, at man kan gennemføre sådan et anlæg uden at se på, hvad det får af konsekvenser for naturen.

Niels Aalbæk Jensen håber, at han appel vil påvirke de øvrige politikere.

Men den appel får ikke Jens Nygaard til at skifte mening.

- Det er fagcentrets opfattelse, at en miljøvurdering ikke er nødvendig her, og det er helt i overensstemmelse med reglerne, siger Jens Nygaard.

Der var indkommet 16 høringssvar.

Emnerne var bl.a., at omfartsvejen er for dyr (47,6 mio. kr.) i forhold til effekten, at der bør foretages en miljøvurdering, at omfartsvejen bør udskydes, så der kun etableres en cykelsti nu, værdiforringelse af de ejendomme, der berøres af omfartsvejen, støjgener, påvirkning af kulturmiljøet, drikkevandsinteresser og et beskyttet dige samt væsentlig påvirkning af de ejendomme, der må afgive arealer til omfartsvejen. Der var også svar med opbakning til omfartsvejen og så altså vandværkets ønske om den nye boring.

Bortset fra, at vandværket får sit ønske opfyldt, og at det indarbejdes i planen, at omfartsvejen som udgangspunkt skal følge det eksisterende terræn, fik høringssvarene ingen indflydelse på lokalplanen og kommuneplantillægget.