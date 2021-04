Maria Ramkilde fra 2.y på Sorø Akademi skulle måske have spillet lotto i onsdags. Ramt af et sjældent held fangede hun nemlig en pigsmerling i Sorø Sø. Fisken er på EUs beskyttelsesliste. Foto: Anders Ole Olsen

Ingen vidste at den var der: Maria fangede en pigsmerling i Sorø Sø

Egentlig var det blot en befriende tur ned til søen. Efter måneders corona-nedlukning og virtuel undervisning trænger eleverne i den grad til praktisk undervisning, og det behov havde lektor i biologi, Brian Oechsler Christensen, spottet. Maria Ramkilde fra 2.y var ikke forberedt på den lille ekskursion. Den hvide sommerkjole var ikke just den bedst egnede påklædning til opgaver i felten med fiskenet, men på den anden side var det på sådan en almindelig onsdag skønt at komme ud i solen for at se, hvad søen kunne bringe.

