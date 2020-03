Ingen ture med fra Sorø Bådfart

Charterture og leje af Lille Claus er derfor først mulig igen fra 16. maj, hvor man samtidig forventer at begynde rutesejladsen på Sorø Sø.

Bådfartens årlige generalforsamling var planlagt til afholdelse torsdag den 30. april, men denne er også aflyst, og der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling, så snart myndighederne igen tillader arrangementer med samling af flere end ti personer. Bådfarten ønsker med disse tiltag at følge myndighedernes anbefalinger for at værne om både gæster og personale.