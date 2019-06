Se billedserie Majbrit Haastrup Nielsen fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner kigger nærmere på Lykke Madsens ring. Foto: Bjarne Stenbæk

Ingen store fund i Ødemark

Sorø - 17. juni 2019 kl. 15:33 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 100 mødte op til Bruun Rasmussens Kunstauktioners vurderingsdag på Ødemark Gods. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Bruun Rasmussens Kunstauktioner har en lang tradition for at tage rundt i landet og holde vurderingsarrangementer.

- Engang i mellem får vi de helt store ting frem som f.eks. i Ålborg, hvor der kom et Rolex-ur ind, som senere blev solgt for 1,7 mio. kr., fortæller vurderingschef Peter Beck, der stod i spidsen for arrangementet.

- Sådan var det ikke på Ødemark Gods, hvor vi ikke fik de meget dyre ting at se, men vi lever jo ikke kun af at sælge dyre genstande. Også hos os kan mange bække små gøre en stor å. Og hvis man ikke prøver noget nyt, sker der jo heller aldrig noget nyt. I dag var vi på landet i meget imponerende omgivelser, og vi er tilfredse med fremmødet - ikke mindst set i lyset af, at vejret bestemt heller ikke var med os. Det er ikke så populært at tage sine mest værdifulde ejendele med ud i et skybrud.

To af dem, der kom til arrangement, var Steiner Smedebøl og Viveca Hagstrøm fra Sorø.

- Vi vil gerne have vurderet et par billeder samt en bjørn, som min oldefar, Christian Dähnfeldt, engang fik i forbindelse med et jubilæum eller noget i den stil, fortæller Viveca Hagstrøm.

Oldefaren ejede Dähnfeldt Frø, og bjørnen er tidligere vurderet til at kunne sælges for ca. 6.000 kr., men moden skifter som bekendt, og afdelingsleder Henrik Schleppegrel måtte med beklagelse halvere beløbet.

- Bjørnen er lavet af keramikeren Niels Nielsen, og vi har tidligere et par gange haft en lignende bjørn på auktion, lød hans afgørelse.

- Her var vores vurdering nok lige til den optimistiske side. Den vil i dag indbringe 2.500 til 3.000 kr.

Billederne havde ikke så stor værdi, at det kunne betale sig at gøre mere.

- Men det er svært at vide, siger Viveca Hagstrøm.

- Vi havde engang i kælderen et maleri stående. Da vi fik det vurderet, viste det sig at være maleren N. Kocks maleri af billedhuggeren David Jensen. Det gik for 60.000 kr.

Også Lykke Madsen fra Sorø havde arvestykker med til vurdering, og det var Bruun Rasmussens smykkeekspert, Majbrit Haastrup Nielsen, der tog arvestykkerne i nærmere øjesyn.

- Den første er en guldring i 14 karat guld med tre turkis-sten. Ringen er fra 1930'erne eller '40'erne i original æske. Den er lavet i Sværtegade i København. Turkis er ikke så kostbar en sten, men stilen er populær i dag, så jeg vil tro, at den kan indbringe 1.500-2.000 kr., lød hendes vurdering.

Tre halskæder var der ikke umiddelbart samme held ved. En af dem var ikke af guld, mens de to andre var af 8 karat guld. Majbrit Haastrup Nielsen mente dog ikke, at det kan betale sig at sælge dem via en auktion. Til gengæld var den rene guldværdi i de to halskæder 2.500 kr. værd.

- Og de skal sælges, fortæller Lykke Madsen.

- Ringen har mine forældre arvet af en ældre dame. Jeg arvede den så, da min far døde i januar. Ringen lå bare ubenyttet i en skuffe. Halskæderne var min mors, men hun brugte dem nu ikke så ofte. Jeg vil heller ikke bruge dem, og så er der jo ingen grund til at have dem liggende.

Vurderingen på Ødemark Gods begyndte kl. 11.00 og slutte kl. 14.00.