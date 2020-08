Ingen skumsjov i år

Det er normalt en fast tradition, at »Brandmand for en dag«-arrangementet ved Karlsens Plæne i Sorø afslutter Sportsrådets række af sommerferietilbud til kommunens børn.

Desværre er »Brandmand for en dag« ikke at finde på listen over Sportsrådets række af sommerferietilbud i år. Dette skyldes Covid-19.

- Siden regeringen præsenterede retningslinjerne for en kontrolleret genåbning af det danske samfund, har vi været i dialog med Sportrådet, Corona-Hotlinen og Kulturministeriet. Desværre kan vi ikke overholde de udsendte retningslinjer. Det betyder, at vi bliver nødt til at aflyse »Brandmand for en dag« i år, siger stationsleder Simon Calmar fra Vestsjællands Brandvæsen, Station Sorø.