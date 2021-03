Se billedserie Bjarne Sørensen har boet på Ladefogedvej 7 i Bjernede siden 1981. Han har aldrig før haft vand i kælderen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ingen reagerer: Fejl i projekt fyldte Bjarnes kælder med kloakvand

Entreprenøren satte en prop i hovedledningen uden at sørge for en pumpe til at pumpe vandet uden om. Pludselig stod der 20-25 centimeter kloakvand i Bjarne Sørensens kælder - men det var hans eget problem.

Sorø - 11. marts 2021 kl. 19:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

På Ladefogedvej 7 i Bjernede har Bjarne Sørensen nu mistet tålmodigheden. En vandskade med kloakvand i hans kælder har kostet mindst 50.000 kroner, og hverken Sorø Forsyning eller entreprenøren J.J. Nyholm, der forårsagede skaden, har reageret i en måneds tid. Ydermere var det Bjarne selv, der måtte stå for hele arbejdet, da kælderen skulle tømmes for vand og tørres. Der var ingen hjælp at hente fra nogen af de ansvarlige.

