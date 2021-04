Se billedserie Da biblioteket i Sorø åbnede forleden, var den røde løber ude for brugerne. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Ingen bøder indtil den 18. maj

Sorø - 26. april 2021 kl. 15:40

Bibliotekerne i Sorø Kommune har atter åbnet dørene, og det har skabt jubel blandt personalet og borgere.

Der er flittigt blevet afleveret materialer, der strækker sig fra jule-, fastelavns- og påskebøger til bunkevis af krimier, musik cd'er, magasiner.

- Under nedlukningen fik vi stort set dagligt spørgsmål om hvor og hvordan, det var muligt aflevere materialer retur. Men da det ville kræve for mange ressourcer og gøre det umuligt at overholde de gældende restriktioner, har vi måtte afvise dem, fortæller Mia Sørup, der er biblioteksleder i Sorø Kommune.

- Vi har gjort meget ud af at fortælle vores lånere, at de ikke får bøder eller gebyrer på materialer, der har overskredet afleveringsfristen, og det har hjulpet på de mange frustrationer situationen har medført, siger hun.

Frem til den 18. maj kan du frit aflevere materialer, der skulle have været afleveret under nedlukningen, uden at skulle betale gebyrer.

Husk passet

For at besøge biblioteket skal du fremvise et gyldigt coronapas, der er dokumentation for, at du enten er COVID-19 vaccineret, er testet negativ indenfor de seneste 72 timer eller har været smittet med COVID-19 indenfor de seneste 6 måneder og derfor ikke udgør nogen smitte.

Du kan færdes som normalt på bibliotekerne i Sorø. Det vil sige, at du må aflevere og låne materialer som du plejer, tage ophold samt benytte bibliotekets faciliteter. Men da det er et krav, at der skal fremvises et gyldigt coronapas for at komme ind på biblioteket, er det kun muligt at besøge biblioteket i den betjente tid.