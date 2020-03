Der lukkes af for besøgende og udefra kommende aktiviteter på plejecentrene. Foto: Jens Wollesen

Ingen besøg på de lokale plejecentre

På social- og ældreområdet i Sorø Kommune er der indført en ny besøgspolitik for plejecentre og bosteder.

Det er besluttet at stoppe for besøgende og andre udefrakommende aktiviteter på plejecentre og bosteder af hensyn til smitterisiko. Kommunen håber, at alle beboere og pårørende vil støtte op omkring det.