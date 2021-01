Ingen »Smag i Sorø« i år

»Vi har længe håbet på, at pandemien ville være et overstået kapitel på nuværende tidspunkt, men smittetallet er stadig højt, og selv med de positive briller på, er det ikke realistisk at kunne afvikle madmessen i slutningen af marts. Dette naturligvis set i lyset af myndighedernes anbefalinger om at mindske risikoen for smitte med coronavirus. Ydermere er der forsamlingsforbuddets skiftende regler for kulturarrangementer at tage højde for, og disse regler er svære at navigere i og håndhæve overfor de mange gæster, som madmessen vil tiltrække,« lyder begrundelsen i en pressemeddelelse.