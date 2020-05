Ingemannsdag afvikles i juli

Mens Foreningen 1684-1862 har besluttet at udsætte den planlagte festival den første weekend i juli til samme weekend i 2021, er det omvendt aftalt, at Ingemanndagen afvikles som planlagt søndag den 5. juli.

- I den her corona-tid ved vi ikke, hvordan kirkerne vælger at afholde Ingemanns-gudstjenesten. Nogen lader måske blot koret synge salmerne, andre spiller dem blot, mens andre måske går ind for, at alle deltagere synger med, siger Mette Skjoldan fra foreningen.