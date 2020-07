I maj 1859 hyldes B. S. Ingemann på sin 70 års dag med bl.a. fakkeltog i Sorø. En landsindsamling kulminerer med, at en gruppe unge kvinder overrækker den landsfaderlige digter et guldhorn med figurer fra hans historiske romaner. Jørgen Sonnes maleri fra 1860 oser af national-romantik. Den gamle digters hustru, Lucie Ingemann, ser til i døråbningen. Plakatudsnit fra Sorø Museum

Ingemann fejres i de lokale kirker

Sorø - 04. juli 2020

Godt nok måtte den større anlagte festival på grund af coronaen aflyses, men det afholder ikke Foreningen 1684-1862 og Ingemann-Selskabet fra igen i år at fejre B.S. Ingemann. Det sker søndag den 5. juli i samarbejde med en række af de lokale kirker.

- Vi deltager, fordi Ingemann i den grad har sat spor i salmetraditionen, siger Helmer Breindahl, der er formand for Dianalund Kirkers menighedsråd.

- Vi elsker Ingemanns morgen- og aftensange. Vi ville have svært ved at undvære »Glade jul« og »Dejlig er jorden«, og så er der jo det, at Ingemann er lokal.

- Vi er glade for at have B.S. Ingemann som lokal kendis i vores forenings tidsperiode, fortsætter Mette Skjoldan, der er formand for Foreningen 1684-1862.

- Vi har et godt samarbejde med både kirker og Ingemann-Selskabet, og det er baggrunden for, at arrangementet på søndag kan lykkes. Vi er specielt glade for, at vi har kunnet få arrangementet på benene igen i år på trods af corona-krisen med videre. Det er en unik mulighed for at vise fællesskab, da vi alle synger Ingemanns salmer sammen.

I kirkerne byder dagen nemlig udelukkende på Ingemanns salmer. Ingemann-Selskabet har også forfattet en tekst, der læses op. Den handler i år om Ingemanns forhold til enevælden.

De deltagende kirker og tidspunkter er: Bromme Kirke klokken 9:00. Ruds Vedby Kirke klokken 9:00. Skellebjerg Kirke klokken 9:00. Sorø Klosterkirke klokken 10:00. Nyrup Baptistkirke klokken 10:00. Niløse Kirke klokken 10:30. Pedersborg Kirke klokken 10:30 og Filadelfia Kirke klokken 10:30.