Indvielse og pølser på terrassen

Terrassen har fået støtte fra Nordea Fonden på 20.000 kroner, og så er den ellers etableret via frivillig arbejdskraft. Med til at gøre terrassen til et tilløbsstykke var det, at den relativt nyvalgte formand for Foreningshuset, Majbrit Jespersen, stod ved grillen og sørgede for, at det var ristede pølser med brød til gæsterne.