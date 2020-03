Indvielse af sauna udsat på ubestemt tid

Sorø Vinterbadeklub har i mange år ventet med længsel på at få en sauna. Nu står den der - næsten færdig - og planen var at indvie den midt i april.

- Nej, vi afventer, men selv om det skulle blive sommer, vil vi sørge for, at man vil kunne bruge saunaen. Eventuelt ved nogle aften-badninger. Vi indvier jo ikke for så bare at lukke ned frem til næste vinter, siger Ulla Beck.