Anne Madsen (S) er formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget. Hun erkender, at den tidlige indsats over for sygemeldte kan virke som et pres. Foto: Bjarne Stenbæk

Indsatsen for sygemeldte ligger i top

Anne Madsen (S) er formand for det politiske arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg. Hun er tilfreds med resultaterne, men erkender samtidig, at tidlig indsats og opfølgning kan virke som et pres for den sygemeldte.

- Jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, desto sværere er det at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Jeg ved godt, at det kan føles som noget andet. Det kan føles som et pres. Og det er der, hvor vi som kommune og jobcenter skal finde balancen og en forståelse for, at selvom det godt kan føles som et pres, så er det faktisk noget, der kan være godt for dig, siger Anne Madsen.