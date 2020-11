Khalid Zadran: - Med det nye modul sikrer vi, at udvælgelsen af leverandører sker på retfærdig vis.Foto: Anders Ole Olsen

Indkøbs-system med en ny grænse

Sorø - 06. november 2020

Fra den 1. november blev det muligt for entreprenør- og håndværksvirksomheder at tilmelde sig Sorø Kommunes indkøbssystem for opgaver under 30.000 kr.

Sorø Kommune har investeret i et modul til det nuværende Dynamiske Indkøbssystem, som håndværkeropgaver under 30.000 kr. fra 1. januar 2021 vil blive udbudt igennem.

Modulet sikrer en tilfældig udvælgelse af leverandører til disse opgaver, uanset hvilken enhed i kommunen, som lægger en opgave ud. Tilmelding til dette system er muligt allerede fra 1. november.

Khalid Zadran, leder af Byg & Anlæg i Center for Teknik, Miljø og Drift, har medvirket til indkøbet af det nye modul til indkøbssystemet:

- Med det nye modul sikrer vi, at udvælgelsen af leverandører sker på retfærdig vis, da den automatisk cirkulerer mellem de tilmeldte leverandører. Det betyder mere lavpraktisk, at hvis en kommunal ejendom i Ruds Vedby og en i Dianalund skal have lavet en VVS-opgave på samme tid, vil systemet sørge for, at det er forskellige leverandører, der bliver inviteret til at byde på opgaverne. Og så er det selvfølgelig fortsat laveste bud, der vinder opgaven,"forklarer Khalid Zadran.

Det nyindkøbte modul er bygget på samme platform som det nuværende dynamiske indkøbssystem, og er dermed kendt af de fleste af håndværkerne i forvejen.

Sorø Kommune har i dag et Dynamisk Indkøbssystem til udbud af håndværkerydelser fra 30.000-3.000.000 kr.

Systemet er åbent for, at alle entreprenør- og håndværksvirksomheder kan tilmelde sig, såfremt de overholder de opstillede krav for at blive leverandør til kommunen.

Det nye modul er derfor et "tillægsmodul" til det nuværende system, dog med mulighed for, at endnu flere faggrupper kan tilmelde sig. I dette modul er der kun tre leverandører, der får lov at byde ad gangen - modsat det eksisterende system hvor alle kan byde hver gang. Systemet udvælger automatisk skiftevis tre, der får lov at byde, for at sikre, at det ikke er de samme hver gang.