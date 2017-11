Indbrud og solouheld hænger måske sammen

Politiet undersøger i øjeblikket, om der er en sammenhæng mellem to indbrud i Dianalund onsdag i dagtimerne og så et færdselsuheld, der skete onsdag aften.

Onsdag klokken 22.30 kom en Fiat Punto kørende ad Omkørselsvejen i Stenlille. Men bilisten overså tilsyneladende, at vejen slutter ved Sorøvej, og bilisten fortsatte lige ud og endte i grøften på den anden side af Sorøvej. Politiet og ambulance var hurtigt på stedet. De to i bilen var ikke kommet alvorligt til skade.

Betjentene konstaterede, at de samme to personer tidligere på dagen - et andet sted i landet - var blevet stoppet af politiet, og de to personer var påvirket af euforiserende stoffer. Man fandt i bilen også et større pengebeløb og en form for maskering.