Se billedserie Illustratoren laver først thumbnails og små skitser af alle illustrationer til en bog. Det giver et overblik og hjælper med at sikre den rigtige komposition i hver illustration. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Illustrator vinder stor pris for dyster bog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Illustrator vinder stor pris for dyster bog

Sorø - 01. april 2018 kl. 07:14 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 45-årige illustrator Kristian Eskild Jensen er et forholdsvis ukendt navn inden for dansk børnelitteratur. Men det er der måske blevet ændret på nu.

Den selvstændige illustrator har netop vundet kulturministeriets Illustratorpris 2018. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Prisen får han for sine illustrationer til børnebogen »Og de onde lo - amoralske fabler«. Bogen er hans eget projekt, og den er blevet til gennem et samarbejde med forfatteren Ellen Holmboe.

- Jeg blev fuldstændig overrasket. Jeg havde slet ikke regnet med det - af mange grunde. Jeg troede, at man skulle have lavet 50 bøger for at kunne vinde, fortæller han.

Med prisen følger 75.000 kroner.

- Det kunne være fedt at købe mig nogle måneder til at lave noget mere a la den her bog, siger Kristian Eskild Jensen.

Børnebogen er usædvanlig på flere måder. Det er ikke en bestillingsopgave, men resultatet af et fritids-projekt igennem tre år og en idé, der opstod hos forfatteren og illustratoren selv.

Og så er det en dyster børnebog, der indeholder 12 amoralske fabler med en illustration til hver. Illustrationerne er ikke tegnet digitalt, men i hånden, og er holdt i nedtonede farver.

En af fablerne handler om bjørnen, der narrer hønen til at give alle sine fjer fra sig for til sidst at blive ædt af bjørnen.

- Vi synes, det kunne være sjovt at tage den klassiske moralske fabel og vende på hovedet, så de onde vandt. For hvad er egentligt ondt? Hvis det er naturligt, når dyrene gør det, hvorfor er det så ikke naturligt, når mennesker gør det samme?, forklarer Kristian Eskild Jensen.

Illustratoren arbejder cirka halvdelen af sin arbejdstid på sin plads i et kontorfællesskab i København.

Resten af tiden arbejder han i hjemmet i Lynge, hvor han bor sammen med sin hustru og fire børn.

Hans opgaver spænder vidt, men det meste af arbejdstiden bliver brugt på klassiske illustrationer til læsebøger til skolebørn.

Det har været med til at skabe et behov for også at arbejde med sit eget projekt.

- Jeg tror, det er meget almindeligt, at man får lyst til at være herre i eget hus, når man arbejder med andres idéer hver dag. Hvis jeg selv kunne bestemme, hvordan ville det så se ud? Det tror jeg er et stort behov, siger Kristian Eskild Jensen.

Samarbejdet med forfatter Ellen Holmboe er ikke nyt.

Siden 2010 har Kristian Eskild Jensen illustreret 15 af hendes bøger. Men det var nyt for dem at gå sammen om deres eget fritids-projekt. Og de er allerede i gang med det indledende arbejde til deres næste fælles projekt.

- Vi overvejer at lave en form for tegneserie, som er løst baseret på H.C. Andersens eventyr Historien om en moder. Men i stedet for en mor, skal det handle om en søn. Og så tror jeg, at jeg vil fortsætte med at lave flere dystre tegninger. Jeg kan godt lide den streg, og jeg synes, at den kan noget, siger Kristian Eskild Jensen.

»Og de onde lo - amoralske fabler« er på 32 sider og er udkommet på forlaget Alvilda.