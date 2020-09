Ikke noget bal

Sorø Akademis Skole har besluttet at aflyse Kongebal for 3.g til november.

Rektor Kristian Jacobsen skriver i sit nyhedsbrev til elever og forældre, at »ingen tror på at forsamlingsforbuddet ændres til over 500 personer« lige foreløbig. Sidste år deltog 600 ved kongeballet.