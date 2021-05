»Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi« ventes først klar i 2022. Foto: Thomas Olsen

Sorø - 16. maj 2021 kl. 10:01

Ikke flertal for input til Folketinget lige nu

Regeringen og forligspartierne bør ikke arbejde videre med en liberalisering af affalds- og forsyningssektoren. I stedet bør kommunerne få mulighed for at sikre en grøn affaldssektor.

Sådan lød budskabet fra Enhedslistens Bo Mouritzen på mødet i kommunalbestyrelsen forleden.

Partiet havde et ønske om, at Sorø Kommune skulle forsøge at påvirke forhandlingerne omkring »Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi«.

- Der er ingen sikkerhed for, at det bliver de mest klimavenlige anlæg, der vinder i et marked, hvor det er prisen, der bestemmer. Tvært imod kan man frygte, at selskaberne vil nedprioritere klimaindsatsen mest muligt for at klare sig i en hård priskonkurrence, sagde Bo Mouritzen, der mener, at der er grund til at være bekymret for, hvordan affaldssorteringen ender. Andre kommunerne har allerede rettet henvendelse til forligspartierne om sagen, lød det fra kommunalbestyrelses-medlemmet.

Borgmester Gert Jørgensen (C) mente, at Enhedslisten var lige lovlig tidligt ud. Der er nemlig først udsigt til et færdigt lovforslag i 2022 - med implementering i 2025.

- Det er et Folketings-anliggende, og det er for tidligt, at vi udtaler os politisk om den sag, mente borgmesteren.

Bo Christensen, også fra De Konservative, supplerede med, at Enhedslisten i Folketinget har forladt forhandlingerne om netop klima-planen, og det fik partifællen Per Hovmand til at stikke lidt til Bo Mouritzen.

- Det er dårligt, at I (Enhedslisten, red) forlod forhandlingerne. Man kan ikke stå og råbe uden for mødelokalet, sagde Per Hovmand.

Niels Aalbæk Jensen fra Frigængerne pointerede, at meget andet inden for den grønne sektor er på markedsvilkår - for eksempel vindmøller.

- Vær åben over for, at de gode løsninger kan komme fra alle sider, sagde Niels Aalbæk Jensen.

SF's Linda Nielsen henvendte sig direkte til de politisk valgte medlemmer af AffaldPlus' bestyrelse: »Hvad har I debatteret omkring dette?«, spurgte Linda Nielsen.

Ivan Hansen, Socialdemokratiet, svarede på spørgsmålet:

- I AffaldPlus er vi på Kommunernes Landsforenings side, og de har faktisk prøvet at påvirke de politiske systemer ved at rette henvendelse til Folketinget. AffaldPlus har også selv forsøgt at påvirke. Jeg tror dog ikke en henvendelse fra os vil rykke noget som helst, sagde Ivan Hansen.

Det var kun Enhedslistens Bo Mouritzen, der stemte ja til, at Sorø Kommune skulle rette henvendelse til Folketinget i sagen. Alle andre stemte imod.