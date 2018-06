Se billedserie Der er mange gode og sjove motionsformer i Sorø Kommune. De præsenteres på Sportens Dag søndag den 12. august. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Idrætten præsenterer sig selv på Sportens Dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Idrætten præsenterer sig selv på Sportens Dag

Sorø - 04. juni 2018 kl. 18:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sportens Dag skal holdes for første gang søndag den 12. august kl. 10.00-14.00. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der bliver efter planen aktiviteter over hele kommunen, når Sorø Sportsråd søndag den 12. august fra kl. 10.00-14.00 arrangerer Sportens Dag.

- Tanken er, at alle idrætsforeningerne via et åbent hus-arrangement skal præsentere de idrætter og motionsformer, vi kan tilbyd borgerne i Sorø Kommune, siger formanden for Sorø Sportsråd, John Christoffersen.

- Alle kommunens haller, sale og sportsanlæg er booket til særarrangementet. Det er planlagt sådan, fordi alle foreningerne netop i den periode har sæsonstart - enten på efterårssæsonen eller på vintersæsonen.

Hver forening står selv for deres eget arrangement, og det er gratis for gæsterne at deltage. Man behøver ikke at melde sin ankomst på forhånd.

Dianalund IF, Pedersborg GI og SOR IF har allerede givet tilsagn om at deltage, og John Christoffersen håber, at kommunens øvrige foreninger nu tilmelder sig. Der var fuld opbakning til arrangementet på det seneste møde i Sorø Sportsråd.

- Når foreningerne har meldt aktiviteterne ind, sørger vi for, at timerne bliver fordelt, siger sportsrådsformanden.

- I år er alle foreninger velkomne til at deltage, men arrangementet er med til at markere Sorø Sportsråds 50 års jubilæum, og derfor er det også sådan, at hvis der er sammenfald af aktiviteter og time-ønsker, bliver sportsrådets medlemmer prioriteret.

Når arrangementerne er meldt ind til sportsrådet, bliver mulighederne præsenteret på hjemmesiden sportensdag.dk, og efter samme princip som ved sommerferieaktiviteterne kan man så gå ind og vælge ud fra en timeplan, en plan over aktiviteter eller en plan over geografisk lokation.