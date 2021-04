Idrætsforeninger har mistet 690 medlemmer

- I Sorø Kommune har vi en stærk tradition for et aktivt fritidsliv, og gennem de senere år har vores foreningsliv samlet set oplevet fremgang. Den udvikling har med corona fået et kraftigt tilbageslag. Fra Sorø Kommunes side vil vi understøtte foreningslivet i at komme i gang igen. Der skal gøres en solid indsats, og det kommer jo også til at kræve flere ressourcer fra foreningerne. Det er vi i kultur- og fritidsudvalget meget opmærksomme på, og vi er klar til at understøtte foreningerne også økonomisk, så godt vi overhovedet kan, men penge gør det ikke alene, siger Bo Christensen, formand for kultur- og fritidsudvalget.