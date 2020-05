Se billedserie PGI er en af de idrætsforeninger, der har oplevet fremgang. Foreningen har blandt andet indført særlige weekend-arrangementer, hvor både børn og voksne kan komme og prøve foreningens aktiviteter. Billedet her er fra en familiedag. Foto: Anders Ole Olsen

Idrætsforeninger har fået flere medlemmer

Sorø - 14. maj 2020 kl. 16:46 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idrætsforeningerne i Sorø Kommune fik sidste år samlet 179 flere medlemmer end året før. Det viser de seneste opgørelser fra DGI, DIF og Dansk Firmaidrætsforbund.

Dermed var der ved årets udgang i alt 11.615 medlemmer - fordelt på 67 foreninger. Dermed fortsætter den positive udviklinge, for også i 2018 oplevede de lokale idrætsforeninger medlemsvækst.

De største idrætsgrene i Sorø Kommune målt på medlemstal er gymnastik, fodbold, golf, fitness, svømning og badminton, men nye aktiviteter er også kommet til i foreningslivet i 2019 blandt andet e-sport. Den øgede tilgang af medlemmer ses i alle aldersgrupper - bortset lige fra aldersgruppen 19-24 år, men lige i den aldersgruppe er der også mange, der hvert år forlader kommunen for at søge til de store byer og studere.

Den relativt største medlemsfremgang ses hos seniorerne i 60+-gruppen.

Bedre forenings-klima Formand for byrådets Kultur og Fritidsudvalg, Bo Christensen (K) glæder sig over fremgangen, som han først og fremmest giver foreningernes indsats æren for, mens kommunens opgave er at understøtte den:

- Foreningslivet er hele tiden i udvikling, og det tyder på, at med de ekstra ressourcer til foreningslivet, som vi har tilført, så er vi i stand til bedre at hjælpe foreningerne i dagligdagen. Naturligvis opstår der udfordringer ind i mellem, men med den tættere dialog mellem foreningerne og kommunens medarbejdere, så fornemmer jeg et bedre foreningsklima, siger Bo Christensen.

Han ønsker at den gode tendens fortsætter og mener, at der vil blive ekstra behov for partnerskaber, når samfundet åbner op, hvis målsætningen i Sorø Kommunens Kultur og Fritidspolitik om flere aktive udøvere skal opfyldes:

- Der er ingen tvivl om, at de seneste måneder har været rigtig hårde ved foreningslivet, og derfor håber jeg, at kommunen kan bidrage med ekstra faglig bistand og hjælpe kommende initiativer i foreningerne på vej, hvis der måtte blive behov for det, siger Bo Christensen.

Fortsat på dupperne Også formand for Sorø Sportsråd, John Christoffersen, glæder sig over udviklingen:

- Tallene vidner om, at det arbejde, der bliver gjort ude i foreningerne giver pote. Så der er bestemt grund til tilfredshed og ros til foreningerne. For at fortsætte den gode udvikling er det dog også vigtigt, at idrætsforeningerne skal blive ved med at være oppe på dupperne i forhold til at byde sig til med nye aktiviteter og udnytte de muligheder, der kommer, når nye aktivitetsformer kommer frem.

PGI er en af de idrætsforeninger, der har haft tilgang af nye medlemmer i 2019. Bo Husum, næstformand i PGI, peger på nogle af de ting, foreningen er lykkedes med:

PGI's satsninger - Vi arbejder strategisk med at opdele året i to sæsoner. Så vi har både hold fra august-september til slut marts og så et sommerprogram med hold, der kører fra april til juni. Vi har satset meget på at udvide vores sommerprogram, så der er flere nye aktiviteter og flere hold. Vi har blandt andet startet op med "jumping fitness" og hold for mindre børn med leg og bevægelse, hvor forældrene kan være med, og det er et hit, siger Bo Husum og tilføjer:

- Vi har også et tæt samarbejde med Pedersborg skole omkring "Onsdag i hallen" og laver flere andre åbne gratis events som "Svedig Lørdag".

Idrætskonsulent i Sorø Kommune Kristian Pugerup siger, at kommunen gerne vil støtte op om nye projekter og aktiviteter i foreningerne og i det hele taget bidrage til, at så mange borgere som muligt får mulighed for idræt, motion og bevægelse i hverdagen. Det er bare at kontakte ham.