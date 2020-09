Idémagere søges til aktiviteter for modne mænd

Modne mænd har glæde af et fællesskab med andre modne mænd. Det at være sammen med andre om en spændende eller sjov aktivitet forebygger nemlig ensomhed.

Nu inviterer Sorø Sundhedscenter til en workshop for alle, der gerne vil sætte noget i gang for netop den målgruppe.

Mødet er for idémagere, der har et bud på et fællesskab eller en aktivitet for mænd over 65 år.